Il futuro di Paulo Dybala resta tra i principali nodi da sciogliere per la Juventus: l’ultima potesi dalla Spagna è clamorosa e sarebbe ‘drammatica’ per i bianconeri

Paulo Dybala continua a essere in bilico. Il suo futuro alla Juventus è tutt’altro che scontato, con il rinnovo che sembra ancora a un punto fermo. Il contratto in scadenza nel 2022 inevitabilmente pone a forte rischio la sua permanenza a Torino in estate, soprattutto senza firma sul prolungamento. Le richieste importanti formulate qualche mese fa dall’entourage dell’argentino sicuramente hanno favorito una situazione di stallo, il botta e risposta tra lui e il presidente lo stesso. Ora Dybala è concentrato sul ritorno in campo, visto che la sua assenza è pesata e non poco per Pirlo e la Juventus.

In ottica futuro, invece, lo spettro che si alza dalla Spagna è decisamente spaventoso per la Juventus. Come riporta ‘Don Diario’, infatti, la Joya starebbe continuando a offrirsi insistentemente al Real Madrid. Attraverso degli intermediari avrebbe effettuato più di un tentativo, dal momento che il suo più grande desiderio sarebbe proprio quello di vestire la casacca dei Blancos. Non solo, perché secondo il portale spagnolo l’estremo piano di Dybala sarebbe addirittura quello di aspettare il 2022 per andare via a zero dalla Juventus e favorire in questo modo l’approdo al Bernabeu.

Sarebbe uno smacco clamoroso per i bianconeri, anche se ad ora il Real Madrid non cerca quel tipo di giocatore e preferirebbe piuttosto uno tra Haaland e Mbappe. Proprio per il francese potrebbe restare in gioco Dybala, che invece piace parecchio a Leonardo. Per il ds del PSG il 10 della Juve sarebbe una delle principali opzioni in caso di addio del fenomeno francese, che ancora non rinnova. Il Real attende che il classe ’98 rifiuti in maniera definitiva e ‘ufficiale’ il prolungamento con i parigini, uscendo allo scoperto per muovere il passo decisivo verso Madrid.