Il Barcellona non ha mai perso di vista Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato in Spagna, il club blaugrana avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage dell’attaccante. Il centravanti è considerato un’alternativa ad Haaland

Il Barcellona torna alla carica per Lautaro Martinez. I blaugrana hanno provato ad acquistare l’attaccante argentino la scorsa estate ma senza successo. L’Inter ha alzato il muro e i blaugrana, per poterlo portare in Spagna avrebbero dovuto pagare la clausola rescissoria superiore ai 100 milioni di euro.

Ora il Barcellona, dopo il primo tentativo fallito, sarebbe pronto a riprovarci, sfruttando il momento societario complicato dei nerazzurri. Secondo quanto confermato da 'SPORT.es', il club blaugrana avrebbe ripreso i contatti con l'entourage di Lautaro Martinez.

Barcellona, Lautaro Martinez alternativa ad Haaland

L'acquisto dell'attaccante è ad oggi considerato un'alternativa a quello di Haaland. C'è però la convinzione che riuscire a portare in Spagna il bomber norvegese non sarà per nulla facile. L'operazione per il centravanti nerazzurro, invece, è considerata non impossibile, soprattutto se a Barcellona dovesse restare Lionel Messi.

All’interno del club spagnolo – si legge – ci sarebbe dunque ottimismo per la buona riuscita dell’operazione. La convinzione nascerebbe dal fatto che Lautaro vedrebbe nel Barcellona lo step successivo nella sua carriera.

Il portale non fa riferimento ad alcuna cifra ma appare difficile immaginare che l’Inter possa accettare contropartite tecniche in un possibile affare. Il prezzo del cartellino dell’argentino è sugli 80 milioni di euro.