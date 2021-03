Inter, il Barcellona sonda il terreno per Lukaku: il belga è la prima alternativa ad Haaland e l’offerta sarebbe già pronta

Grande protagonista della stagione nerazzurra, Romelu Lukaku si sta rivelando una delle più importanti risorse a disposizione di Antonio Conte. Il centravanti belga, autore di 19 reti in campionato, sta garantendo un apporto fondamentale alla compagine interista. E le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate. Soprattutto all'estero. Squadre come Chelsea e Manchester City stanno seguendo con attenzione i progressi di Lukaku, ma sembra che anche dalla Spagna il centravanti belga venga monitorato in maniera costante.

Calciomercato Inter, Barcellona pronto all’offerta per Lukaku

Il Barcellona infatti starebbe facendo più di un pensiero al classe 1993 per la prossima estate. Come riferisce ‘fichajes.net’, il club catalano è a caccia di rinforzi in attacco. Oltre ai nomi a costo zero come Depay ed Aguero, che sembra al momento molto vicino a vestire ‘blaugrana’ il prossimo anno, il vero obiettivo sarebbe Erling Haaland. Il norvegese del Borussia Dortmund ha stregato mezz’Europa: dalla Juventus al Real Madrid, dalle big inglesi al Barcellona appunto. Proprio però per la grande concorrenza, ecco che i catalani potrebbero virare su un altro obiettivo.

E il piano B porta proprio a casa Inter e specificatamente, appunto, a Lukaku. Dalla Spagna sottolineano tra l’altro come il Barcellona sarebbe già pronto a formulare un’offerta per il belga. Sul piatto 30 milioni di euro e un giocatore in cambio, più precisamente uno tra Miralem Pjanic e Francisco Trincao. Il bosniaco non sembra rientrare nei piani di Koeman e sta decisamente faticando a trovare spazio in squadra. Il giovane portoghese invece sta faticando ad imporsi e a mettere in mostra le proprie qualità: entrambi dunque fanno parte del gruppo dei sacrificabili sul mercato. Koeman che invece sponsorizzerebbe l’acquisto di Lukaku. Sembra però molto difficile che l’Inter possa cedere la propria stella di fronte a questa proposta.