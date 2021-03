Calciomercato Inter, addio Vidal: ecco le condizioni

Calciomercato Inter, conferme sulla possibile partenza di Vidal: spunta la proposta per il centrocampista cileno

Il lungo inseguimento della stagione scorsa non ha portato, alla fine, i frutti sperati. L’annata di Vidal all’Inter non ha risposto alle attese di tanti, in primis di Conte che lo aveva chiesto a gran voce. E così, il centrocampista cileno si sta guardando intorno. Dopo una sola stagione in nerazzurro, potrebbe esserci l’addio. I rumours stanno prendendo sempre più corpo e la destinazione potrebbe essere già stata decisa.

Calciomercato Inter, Vidal verso il Marsiglia: le cifre

Le notizie dei giorni scorsi hanno riferito di una proposta del Marsiglia a Vidal. Proposta i cui dettagli sarebbero ora esplicitati dal portale iberico ‘Todofichajes’. Il Marsiglia sarebbe fortemente interessato, con il presidente Longoria che avrebbe confermato i contatti tra Vidal e Jorge Sampaoli, nuovo tecnico dei francesi e che lo ha avuto alle sue dipendenze quando allenava il Cile. Ma per legarsi all’OM, il centrocampista dovrebbe rivedere al ribasso il suo ingaggio. Al momento, in maglia Inter, guadagna circa 6 milioni di euro. La proposta marsigliese sarebbe di un contratto triennale, ma con un tetto massimo di 4,5 milioni di euro a stagione. Sampaoli si starebbe spendendo nell’opera di convincimento affinché il giocatore accetti l’offerta. Trattativa che però è ancora lontana dalla definizione conclusiva. Il Flamengo rimane sullo sfondo e i dubbi di Vidal restano.