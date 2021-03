Il Bayern Monaco perde per almeno un mese Robert Lewandowski: l’attaccante polacco ko in Nazionale, salta la doppia sfida Champions

Brutte notizie per il Bayern Monaco nella sosta per le Nazionali. Flick perde il suo bomber Robert Lewandowski infortunatosi durante la gara tra la Polonia e Andorra. Problema al ginocchio destro per l'attaccante con la diagnosi che mette in allarme il club tedesco: distorsione ai legamenti e quattro settimane di stop. Tempi di recupero che di fatto estromettono Lewandowski dalla duplice sfida Champions contro il Psg.

Infortunio Lewandowski, niente Psg per il bomber

Robert Lewandowski ha abbandonato il campo intorno al 60′ della gara di domenica tra Polonia e Andorra dopo aver realizzato una doppietta. L’attaccante polacco ha lasciato il ritiro della Nazionale e fatto ritorno al Bayern Monaco dopo è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Le analisi hanno evidenziato un distorsione ai legamenti con la necessità di uno stop di almeno un mese. Forfait quindi nelle gare di Champions contro il Psg: i quarti di finale, rivincita dell’atto conclusivo della scorsa edizione, sono previste per il 7 e il 13 aprile.