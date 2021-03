Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito alle cessioni più ‘dolorose’ per i tifosi

Diversi calciatori simbolo potrebbero lasciare le big italiane nei prossimi mesi, tra rinnovi che tardano ad arrivare ed un mercato che presenta come sempre possibilità infinite. Dal Milan alla Juventus passando per Napoli e Roma, le ipotesi non mancano. Per restare aggiornato su tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A tal proposito si sono espresso su Twitter i followers di Calciomercato.it che hanno detto la loro su quale tra quattro possibili addii sarebbe più doloroso per i tifosi delle rispettive squadre. Con il 49,1% dei voti spicca l’eventuale divorzio tra Donnarumma e il Milan, seguito dal 22,7% di Insigne col Napoli e dal 20% di Buffon e Chiellini con la Juve. Chiude Dzeko.