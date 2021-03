Milan, UFFICIALE: accolto il ricorso | Tolta la giornata di squalifica a Rebic

Buone notizie per il Milan, accolto il ricorso: la seconda giornata di squalifica per Rebic è stata commutata in una multa da 15 mila euro

Arrivano ottime notizie per Stefano Pioli: il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso del Milan per le due giornate di squalifica assegnate ad Ante Rebic, dopo quanto accaduto nel finale di partita contro il Napoli. Ora è ufficiale, la seconda giornata di squalifica è stata commutata in una multa da 15 mila euro. Il croato, che già aveva saltato l'ultima trasferta dei rossoneri contro la Fiorentina, ci sarà per il prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria.

Può sorridere il tecnico emiliano, che riavrà subito a disposizione Rebic. In questo finale di stagione sarà fondamentale, infatti, avere tutti al meglio per continuare a sperare per lo scudetto e per raggiungere il vero obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.