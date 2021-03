Sarri è uno dei nomi eccellenti in panchina per la prossima stagione. Sull’ex Napoli e Juventus ci sarebbe anche l’interesse in Turchia del Fenerbahce

La girandola di allenatori della prossima estate riguarderà diversi nomi eccellenti del calcio italiano. Tra questi figura anche Maurizio Sarri, fermo nella stagione in corso dopo il divorzio con la Juventus e ancora sotto contratto con la ‘Vecchia Signora’ fino al 2022. Diverse le indiscrezioni sul tecnico di Figline, da un possibile ritorno nella sua Napoli alla panchina della Roma se Fonseca dovesse lasciare la Capitale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Sarri al Fenerbahce: arriva la frecciata

Sarri è apprezzato anche in Inghilterra dopo la sua esperienza in Premier League alla guida del Chelsea, ma negli ultimi giorni rimbalza dalla Turchia di un possibile accordo del ‘Comandante’ con il Fenerbahce. Il club di Istanbul ha affidato la panchina all’ex Inter Emre Belozoglu dopo l’esonero di Bulut e guarderebbe a Sarri per la prossima stagione. Non tutti però sarebbero convinti dell’approdo dell’italiano al Fenerbahce, tra questi Bulent Timurlenk. Il giornalista, intervenendo a ‘BeIN Sport Turchia’ ha mostrato le sue perplessità su Sarri, prospettandogli un futuro non troppo roseo al pari dell’esperienza negativa di Prandelli al timone del Galatasaray. La lingua potrebbe essere un problema per Sarri ha aggiunto Timurlenk, che ha scartato anche le ipotesi Gallardo (ingaggio oneroso) e Bielsa (ambientamento da valutare al calcio turco) per la panchina del Fenerbahce.

Il giornalista non avrebbe quindi scartato una possibile conferma di Emre Belozoglu, soprattutto se l’ex giocatore dell’Inter dovesse terminare in maniera positiva la stagione.