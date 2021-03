Le ultime sul futuro di Massimiliano Allegri dalla Roma al ritorno alla Juventus passando per l’Inter

Focus anche sul futuro di Allegri nella live Twitch di ‘Juventibus’. Ecco le ultime da Fabiana Della Valle, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Allegri alla Roma? Si sono parlati e aveva dato la sua disponibilità dopo un primo incontro – ha esordito – Il suo primo obiettivo primario è però andare all’Inter al posto di Conte. Ci sperava già quest’anno… L’idea di andare a vincere anche in nerazzurro e fare la Nazionale sarebbe il top”.

Calciomercato Roma, ritorno Allegri alla Juventus: “Se Pirlo non arriva in Champions…”

ALLEGRI-JUVE – “La situazione più difficile tra tutte. Se Pirlo non arriva in Champions non lo salva neanche Padre Pio. Farei delle valutazioni sulla validità di questo progetto. La Juve ha iniziato con Pirlo perché ha delle buone ideee di gioco. In che cosa e quanto è migliorata la Juve al netto di tutte le difficoltà? Sarri è stato cambiato perché non c’era empatia, ma anche perché non si vedeva una Juve cresciuta sul piano del gioco. Con Pirlo devi aprire un ciclo, ma ti devi anche chiedere se i giocatori lo seguono e se è roiuscito a dare la sua impronta”.

PIRLO IN BILICO – “In questo momento la Juve ha fatto dei passi indietro. L’allenatore deve avere influenza anche sulla mentalità e sulla testa ci devi lavorare. La Juve non è più convinta al cento per cento di continuare con Pirlo e secondo me non lo è nemmeno lui. Non sarebbe da Juve cambiare allenatore in corsa. Se dovesse perdere col Toro e col Napoli il rischio che Pirlo non finisca la stagione c’è, perché significherebbe che Pirlo non ha più in mano la squadra”, ha concluso Fabiana Della Valle.