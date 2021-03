Calciomercato Juventus, sfuma il sogno Icardi | Beffa Dybala

Paulo Dybala potrebbe mandare in fumo il sogno Icardi per la Juventus: una doppia beffa per il club bianconero

La Juventus sta disputando una stagione molto difficile, la peggiore degli ultimi anni. Dopo nove scudetti consecutivi, infatti, i bianconeri sono molto lontani dalla vetta del campionato. Alcuni calciatori non si sono espressi ai massimi livelli come nelle scorse stagioni, e uno di questi è Paulo Dybala. L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo non è ancora arrivato.

Dybala fino a questo momento ha giocato solo undici partite, segnando due gol e siglando altrettanti assist. ‘La Joya‘ è stato vittima di diversi problemi fisici, tra cui l’infortunio al legamento collaterale mediale con cui sta facendo i conti in queste settimane. La Juve, dunque, potrebbe privarsene la prossima estate.

Juventus, scambio Dybala-Icardi

Nelle scorse sessioni di mercato, la Juventus ha provato ad assicurarsi Mauro Icardi in uno scambio con Dybala. E secondo quanto riferito da ‘Top Calcio 24‘, il club bianconero potrebbe riprovarci la prossima estate. Il centravanti del PSG potrebbe far comodo ad Andrea Pirlo, bisognoso di un goleador. Tuttavia, ci sarebbe un problema da tenere in considerazione. Dybala avrebbe infatti già deciso di non rinnovare il contratto e liberarsi a parametro zero nel 2022. Una situazione che potrebbe evolversi in modo negativo per la Juve.