Claudio Gentile ha fatto il punto sul momento della Nazionale, della Juventus e di Pirlo

In vista del finale di stagione e della prossima estate, Claudio Gentile ha fatto il punto sul momento della Juventus. L’ex difensore si è espresso chiaramente sul futuro di Pirlo: “I fatti parlano chiaro. Alla Juve quando si fallisce di solito si rivoluziona un po’. Sicuramente c’è stata una grande delusione – spiega a ‘Radio anch’io sport’ su ‘Rai Radio 1’ – Non voglio dare colpe a Pirlo, ma avere già l’esperienza di aver allenato e saper gestire un gruppo è importante. Forse lui non era pronto. Bisogna chiedere agli addetti ai lavori, non so fare previsioni su questo discorso”.

Juventus, Gentile critica Pirlo e la squadra

Claudio Gentile ha proseguito la sua analisi sulla Juventus: “Gli addetti ai lavori avranno già fatto un programma futuro, è un compito che hanno gli addetti ai lavori. Fine di un ciclo mi sembra un po’ troppo esagerato, ma questo anno dirà molte cose. Fallire così… è un’annata tra le più negative. Quando c’è un fallimento bisogna cambiare pensando già a chi sostituire e come sostituirli”.

NAZIONALE – “C’è da lavorare, la squadra sta facendo bene ma c’è da migliorare per le partite più impegnative. C’è anche la fatica psicologica, questo virus condiziona un po’ il rendimento dei ragazzi. E’ un’annata un po’ particolare e bisogna avere pazienza. Quello che conta è il risultato. Difensori? Qui mi metti in difficoltà. Difensore è ormai un titolo che non risponde più alla realtà. Ci sono giocatori chehanno una certa età e bisogna pensare a una sostituzione. Penso che Mancini sta facendo la scelta giusta”.