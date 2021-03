Uno dei giocatori della Nazionale più ambiti sul mercato è Emerson Palmieri, seguito anche dalla Juventus: l’esterno ha parlato del futuro

Continua a vincere la Nazionale di Roberto Mancini, che contro la Bulgaria ha raggiunto il 24esimo risultato utile consecutivo sulla panchina dell’Italia. Il record, al momento, appartiene a Vittorio Pozzo con 30 risultati utili ed il ‘Mancio’ lo ha messo nel mirino. Molti giocatori di questa selezione, poi, sono diventati oggetto del desiderio dei grandi club italiani. In primis Manuel Locatelli, osservato ed ambito dalla Juventus, ma anche Belotti: le sirene rossonere per lui non si sono ancora fermate. Uno dei più ambiti, però, è certamente Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano negli ultimi anni è stato accostato a club come l’Inter, il Napoli ed anche ai bianconeri. L’ex Roma nella giornata di oggi ha parlato ed ha rivelato qualche indiscrezione sul proprio futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, senti Emerson Palmieri: “Ritorno in Italia? A giugno vedremo”

Emerson Palmieri non ha mai nascosto di essersi trovato molto bene in Serie A, dove ha vestito la maglia della Roma, e nemmeno di volerci tornare un giorno. Su di lui, peraltro, ci sono tanti grandi club del campionato italiano ed oggi l’esterno del Chelsea ha parlato del suo futuro ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Un ritorno in Italia? E’ presto perché ho ancora due anni di contratto. Penso alla Nazionale, il mercato è chiuso al momento e non devo pensare ad altro se non al mio lavoro. A giugno vedremo”. Testa alle qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar e alla Premier League per il momento, poi Emerson Palmieri non ha chiuso ad un eventuale ritorno in Italia, tutt’altro. Juventus, Inter e Napoli sono alla finestra.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Napoli, Mertens out con il Belgio. Obiettivo Juventus

L’esterno dei ‘Blues’ ha parlato anche dell’atmosfera che si respira nello spogliatoio di Roberto Mancini: “Non ho mai lavorato con un gruppo così. Siamo una famiglia e la gioia di stare insieme la portiamo anche in campo”. Infine, una battuta anche sul Leonardo Spinazzola, suo compagno di reparto in azzurro. “Mi motiva tantissimo, è un grande giocatore e sta facendo una grande stagione alla Roma, ma anche al Chelsea ho compagni di grande valore. Mi piace confrontarmi a questi livelli”.