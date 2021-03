Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare la Juventus al termine della stagione. Il portoghese vorrebbe far ritorno al Real Madrid ma la meta più probabile, oggi, sembra essere un’altra, il Psg

Futuro tutto da scrivere per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha ancora tanta voglia di vincere e la paura di non poterlo fare con la Juventus, lo sta spingendo a lasciare la Serie A in estate. Ve lo stiamo raccontando da giorni, Ronaldo ha voglia di tornare al Real Madrid ma dalle parti di Florentino Perez, al momento, tutto tace.

Anche Fabiana Della Valle, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, conferma il possibile addio del portoghese: “Non scommetto sulla sua permanenza alla Juventus di Cristiano Ronaldo, perché, anche se è difficilissimo, credo che lui voglia giocarsi le sue ultime possibilità di Champions e Pallone d’Oro – ammette Della Valle a ‘Casa Juventibus’ – Smuoverà mari e monti per raggiungere una squadra all’altezza di questi obiettivi. Non sta male alla Juve, ma per lui ci sono delle squadre che sono un gradino sopra”.

Come detto, la prima scelta di Ronaldo è il Real Madrid, che però al momento ha altri calciatori nel mirino ma i blancos non sono gli unici che potrebbero permettere al campione portoghese di raggiungere i propri obiettivi. In Spagna rilanciano un possibile scenario che potrebbe davvero accontentare tutti. Secondo quanto riportato da ‘DefensaCentral’, Cristiano Ronaldo potrebbe aiutare il Real a raggiungere il proprio obiettivo, vale a dire Kylian Mbappé.

Il francese ha un contratto con il Psg il 30 giugno 2022 e appare ovvio che senza rinnovo a giugno cambierà aria. Il trasferimento di Ronaldo sotto la Torre Eiffel, chiaramente, favorirebbe l’approdo a Madrid del campione francese. Il portale sottolinea, come la prima scelta del portoghese sarebbe il Real ma non direbbe comunque di no al Psg. L’intenzione del giocatore è quella di lasciare la Juventus per approdare in una squadra più competitiva per vincere subito e i francesi potrebbero garantirgli tutto questo.