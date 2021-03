Calciomercato Juventus, Buffon verso l'addio | Scelta e scenari per il futuro

Il futuro di Gianluigi Buffon sembra essere già arrivato a un bivio decisivo. Il portiere della Juventus è sempre più vicino all’addio ai bianconeri

Gianluigi Buffon e la Juventus, una storia d’amore storica che ora potrebbe nuovamente interrompersi. L’avventura del portiere con il club bianconero resta, infatti, decisamente in bilico. L’estremo difensore ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e ora è vicino inevitabilmente il momento della scelta per il suo futuro.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’estremo difensore bianconero sarebbe ormai sempre più vicino a dire addio alla Juventus. L’umore non sarebbe dei migliori dopo una stagione in cui ha collezionato poche presenze, meno del previsto. Il ruolo di secondo fisso di Szczesny gli sta stretto e non ha alcuna intenzione di sedere in panchina nella maggior parte anche della prossima stagione. Già negli scorsi giorni, vi abbiamo riportato i tempi della possibile decisione per Buffon e come l’ipotesi estera e di addio al calcio fossero entrambe sul tavolo. Ora il portiere si trova a un nuovo bivio per il suo futuro con la consapevolezza di voler concludere al meglio la stagione, magari con la Coppa Italia da protagonista, per poi dire addio a maggio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppia beffa | Dybala fa svanire il sogno Icardi

Calciomercato Juventus, addio Buffon: ipotesi estera o addio al calcio giocato

I suoi malumori sono già trapelati nello spogliatoio, impossibile nasconderli per uno come lui. Si sente in perfetta forma fisica e avrebbe voluto scendere in campo almeno il doppio delle volte. Proprio per questo, tra le varie opzioni, la permanenza da secondo alla Juventus sembra l’ultima in ordine di priorità. Le altre opzioni, secondo la Rosea, sarebbero l’addio al calcio giocato, nel caso in cui non arrivasse l’offerta giusta, o l’approdo in un’altra big italiana o estera che sia, perché Gigi ha ancora tutta l’intenzione di proseguire la sua carriera sul campo. In passato si era parlato di un passaggio al Porto come erede di Casillas ma non ci sono stati approfondimenti. I rapporti con il mondo Juventus sono comunque ottimi e il legame con Agnelli resta profondo. E secondo la Rosea, i bianconeri si starebbero già cautelando pensando ai possibili sostituti: da tenere in considerazione i profili di Emil Audero e Mattia Perin.

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, invece, il portiere avrebbe deciso in ogni caso di continuare a giocare. L’incontro che avverrà con Andrea Agnelli sarà decisivo per il suo futuro, ma per lui si profila un finale di carriera simile a quello vissuto da Iker Casillas. La Juventus potrebbe provare a trattenerlo, ma la scelta a questo punto è forte e chiara: vuole continuare a giocare ad alti livelli, per una stagione o forse due. Il futuro da dirigente può attendere.