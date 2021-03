Vige ancora molta incertezza in casa Juventus a causa di una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. Possibili novità anche in dirigenza

La Juventus sta vivendo la peggior stagione degli ultimi 10 anni. Dopo 9 scudetti di fila i bianconeri con ogni probabilità dovranno rinunciare allo scettro di campioni d’Italia a favore dei rivali dell’Inter, che conducono con autorevolezza la classifica. Ad aggravare le cose un gioco che non ha mai convinto con Pirlo alla guida, ed una cocente eliminazione in Champions League, che unita ad un mercato non particolarmente convincente potrebbe mettere in discussione diverse figure dell’organigramma juventino.

Per restare aggiornato su tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio addio e sogno Donnarumma | ‘Assist’ Raiola

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala con le valigie | Nuovo affare col Barcellona

Al netto dei dubbi sul rendimento di Pirlo in panchina, e sulle grane Dybala e Ronaldo da risolvere, non sono da escludere cambiamenti anche in società. Fabiana Della Valle, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, intervenuta a ‘Casa Juventibus’ su Twitch ha ammesso: “Nel nostro ambiente la voce di Lippi dt si rincorre già da diverso tempo, però di conferme non ne abbiamo mai avute”.