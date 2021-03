Paolo Nicolato commenta il pareggio della sua Italia contro la Spagna. Gli azzurri, rimasti in nove, hanno fermato sullo 0-0 le Furie Rosse. Ecco le dichiarazioni del Ct dell’Under 21

L’Italia Under 21 di Paolo Nicolato chiude in 9 la sfida contro la Spagna, valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei, riuscendo ugualmente a portare a casa un prezioso pareggio. Gli azzurrini adesso si giocheranno tutto contro la Slovenia.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Europei Under 21, Spagna-Italia 0-0: pari ed espulsioni!

LEGGI ANCHE >>> Spagna-Italia, “Imbarazzante”: lo juventino nel mirino! Il Ct degli azzurrini è contento del risultato finale e della prestazione dei suoi ragazzi: “Sono soddisfatto dalla prova dei ragazzi, ma non avevo dubbi – ammette ai microfoni di ‘Rai Sport’ – Era una sfida importante, siamo contenti. Ho visto un buon atteggiamento, l’amore per la maglia. Ho visto la voglia di superarsi, vedo grande impegno da parte di tutti”.

L’Italia è rimasta ancora una volta in nove uomini, per le espulsioni di Scamacca e Rovella: “Perché siamo rimasti ancora in 9? Non dovete chiederlo a me – prosegue Nicolato -, io sto in panchina, ma mi sembra una situazione un po’ esagerata…”.