Serie A, abbonamenti Tv | Annuncio di Dazn sui nuovi prezzi!

Veronica Diquattro, Ad di Dazn, ha fatto un annuncio sui nuovi prezzi per gli abbonamenti Tv della prossima Serie A

La nuova Serie A sarà tutta su Dazn. Una rivoluzione importante per le prossime tre stagioni che ha imposto interrogativi importanti agli amanti del calcio, ancora ignari dei prossimi prezzi per gli abbonamenti televisivi. Veronica Diquattro, Ad di Dazn, ha svelato alcuni retroscena: “Chi ama il calcio può stare tranquillo. Non possiamo dare ancora una cifra precisa, ma certamente rifletterà la nostra filosofia: essere il più accessibili possibile. Sarà meno di quello che si spende oggi – spiega alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Tra i 30 e i 35 euro al mese? Se lo dite voi…”.

Diquattro ha proseguito la sua analisi: “Acquisti di singole gare? No, soltanto abbonamenti a tutto il pacchetto. Che comprende non solo la Serie A, ma tutta la nostra offerta sportiva: Liga, Ligue 1, Nfl, moto, rugby. E non ci vogliamo fermare, l’obiettivo è crescere e allargare il prodotto. Nessuno si deve sentire solo guardando Dazn. Anche perché l’interazione non sarà solo con altri tifosi. Stiamo studiando anche la possibilità di organizzare visioni collettive insieme a personaggi importanti, influencer, come abbiamo già fatto per il Super Bowl”.