Qual. Mondiali, Bulgaria-Italia 0-2: seconda vittoria consecutiva per Mancini

Arrivano altri tre punti per Roberto Mancini vista la vittoria dell’Italia sul campo della Bulgaria grazie a Belotti e Locatelli

Vittoria per 0-2 per l’Italia in trasferta contro la Bulgaria nella seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2022. Partita difficile per i ragazzi di Roberto Mancini, giocata anche sotto ritmo per merito della selezione bulgara. Difficile, infatti, superare il muro eretto da Petrov. Ci è voluto un rigore di Andrea Belotti sul finale di primo tempo per permettere agli azzurri di passare in vantaggio.

Nella ripresa, la Bulgaria ha provato a trovare il pareggio, ma con esito negativo. D’altra parte, l’Italia ha abbassato ancor di più il ritmo in una partita molto spezzettata. L’arbitro ha evitato di fischiare un rigore abbastanza netto su Belotti, che poi ha prima trovato il palo e sbagliato un gol a porta vuota. Il gol che chiude l’incontro lo ha segnato, invece, Manuel Locatelli su assist di Insigne. Il centrocampista del Sassuolo è stato vittima di diverse critiche durante la partita con l’Irlanda del Nord.

CLASSIFICA GIRONE C: Svizzera, Italia 6 punti; Lituania, Irlanda del Nord, Bulgaria 0.