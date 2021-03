Juventus, altri guai per Ronaldo | Rischio squalifica col Portogallo

Non è un momento d’oro per Cristiano Ronaldo, sia con la Juventus che col Portogallo: ora rischia una squalifica dalla FIFA

Sta vivendo un periodo complicato Cristiano Ronaldo e nemmeno la pausa delle nazionali sembra aver rasserenato il fuoriclasse con la ‘7’. La stagione con la Juventus è stata al di sotto delle aspettative, soprattutto in Champions League, e anche il portoghese è stato messo in discussione per quanto (non) fatto contro il Porto. Con il Portogallo, poi, è stato protagonista di uno degli episodi più controversi delle qualificazioni ai prossimi mondiali: contro la Serbia, infatti, un suo gol al 93′ non è stato visto dalla terna arbitrale e la sfida è terminata in pareggio. L’assenza del VAR si è rivelata disastrosa per i lusitani. Cristiano Ronaldo ha protestato in maniera molto accesa nei confronti dell’arbitro e del guardalinee, ed ora rischierebbe anche una squalifica dalla FIFA. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Ronaldo furioso col Portogallo | Rischia la squalifica dalla FIFA

Il finale infuocato nella sfida tra Portogallo e Serbia, con i lusitani che non si sono visti assegnare un gol regolare al 93′, rischia di portare strascichi ancora più pesanti per Cristiano Ronaldo. Il numero ‘7’ della Juventus ha protestato in maniera molto animata nei confronti degli arbitri e, poi, ha lanciato via la fascia di capitano che portava al braccio. Secondo quanto riferito da ‘Iusport’, il gesto del portoghese potrebbe essere considerato una violazione dell’articolo 11 del codice disciplinare della FIFA. Motivo per il quale potrebbe essere comminata una squalifica a Cristiano Ronaldo, per “comportamenti offensivi o violazione dei principi del fair-play”.

Oltre al danno, la beffa. Non solo il Portogallo ha perso due punti nel match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar, ma rischierebbe anche di perdere la sua stella principale per squalifica. Uno scenario da incubo per Cristiano Ronaldo, che ha fissato come obiettivo quello che molto probabilmente sarà l’ultimo mondiale della sua carriera. CR7 in questo finale di stagione dovrà decidere cosa fare nel proprio futuro, se restare alla Juventus oppure se cambiare aria. Come raccontato su Calciomercato.it, infatti, l’idea di tornare al Real Madrid non gli dispiacerebbe. Ora, però, ci sono gli impegni col Portogallo da onorare al meglio.