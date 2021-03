Europei Under 21, l'Italia si qualifica se... | Le combinazioni

Gli Azzurrini di Nicolato hanno bisogno di una vittoria per essere certi della qualificazione ai quarti di finale. Ma potrebbe bastare anche un pareggio: ecco le combinazioni

Un altro pareggio, ancora con espulsione, per l’Under 21 di Nicolato nella seconda partita della fase a gironi degli Europei di categoria. Con il punto ottenuto contro lo Spagna, gli Azzurrini salgono a quota due nel girone: tutto si deciderà martedì contro la Slovenia. Ecco tutte le combinazioni per il passaggio del turno ai quarti di finale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Con una vittoria contro la Slovenia, l’Italia sarebbe sicura della qualificazione. Potrebbe però bastare anche un pareggio: gli Azzurrini si qualificheranno con il pari se la Spagna batterà la Repubblica Ceca, mentre in caso di pareggio in entrambe le partite la squadra di Nicolato accederebbe alla fase finale solo segnando due gol in più della Repubblica Ceca (ad esempio 2-2 per l’Italia e 0-0 per la formazione ceca). In caso di doppio pari per 0-0 e 1-1, Italia e Repubblica Ceca sarebbero invece pari in tutto, ma il regolamento dell’Europeo in questo caso premia il fairplay e quindi per la nostra Nazionale la situazione sarebbe compromessa (già 4 espulsioni).

LA CLASSIFICA ATTUALE:

SPAGNA 4 punti (3 gol fatti, 0 subiti)

REPUBBLICA CECA 2 (2 gol fatti, 2 subiti)

ITALIA 2 (1 gol fatto, 1 subito)

SLOVENIA 1 (1 gol fatto, 4 subiti)