Milan, idea a costo zero per il vice-Theo Hernandez: c’è l’ipotesi Hysaj che si libererà dal Napoli a fine stagione

Elemento insostituibile della rosa rossonera, ma necessariamente il Milan deve trovare un’alternativa a Theo Hernandez. Con il futuro di Dalot che resta in bilico visto il riscatto non ancora stabilito con il Manchester United, il club rossonero si guarda intorno e studia attentamente diversi profili che possano fungere da alternativa al terzino francese ex Real Madrid. Se a destra Kalulu è stato individuato come prima alternativa a Calabria, servirà quindi un acquisto per la corsia mancina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Milan, occhi su Hysaj come vice-Theo

Il Milan però potrebbe anche scegliere di puntare su un terzino che possa giocare su entrambe le fasce. E secondo ‘Tuttosport’ un nome al vaglio del club rossonero è quello di Hysaj del Napoli. Sembra quasi certo che l’albanese possa lasciare il club partenopeo alla fine della stagione a costo zero. Il suo agente Giuffredi, che è agente anche di Andrea Conti, in prestito al Parma e di proprietà del Milan, potrebbe intensificare i contatti con il club rossonero visto che il difensore, con la retrocessione dei ducali non verrebbe riscattato. Ecco quindi che nei colloqui con la dirigenza milanista, Maldini e Massara potrebbero parlare con Giuffredi anche di Hysaj.

Attenzione però alla concorrenza. La Roma è da tempo sulle tracce del terzino albanese sembra essere in netto vantaggio rispetto al Milan. Inoltre, oltre ai giallorossi, anche il Paris Saint-Germain avrebbe effettuato una chiacchierata esplorativa per capire le possibilità di arrivare al giocatore ex Empoli. Gli ostacoli dunque non mancano e il Milan dovrà nel frattempo valutare diverse situazioni. Al momento infatti il vice-Theo non rappresenta una priorità considerando i nodi legati ai rinnovi dei giocatori chiave della squadra, come Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. Hysaj può quindi rappresentare un’idea, ma al momento il club meneghino sembra partire in seconda fila nella corsa al difensore albanese.