Ronaldo e Messi insieme: è l’ultimo sogno proveniente dal Nordamerica, con una fusione speciale

Il futuro di Cristiano Ronaldo e Leo Messi continua a muovere le ansie di tifosi, dirigenti ma al tempo stesso alimenta i desideri e i sogni di tanti presidenti e sostenitori. Il portoghese potrebbe davvero andare via dalla Juventus un anno prima della naturale scadenza di contratto, l’argentino è invece in scadenza a giugno. Laporta lo sta corteggiando, ma ancora non ci sono annunci e il PSG sogna. Non solo, perché David Beckham nei giorni scorsi ha sottolineato in maniera decisamente convinta come basti dire ‘Miami’ per convincere entrambi a dirgli di sì.

Calciomercato Juventus, Ronaldo e Messi in Messico grazie alla fusione con la MLS

Ed è proprio il Nordamerica che sogna di ricongiungere nello stesso campionato i due giocatori migliori al mondo e tra i più forti della storia. Dopo le leggendarie sfide in Liga, a favorire la reunion sarebbe una clamorosa fusione tra il campionato messicano e la MLS. A tal proposito ha parlato Mikel Arriola, presidente della Liga Messicana: “Con questa fusione saremmo al livello dei campionati migliori del mondo. Il passo successivo sarebbe avere qui in Messico o negli Stati Uniti ai Messi, i Cristiano Ronaldo, magari nella loro fase finale della carriera”.

In questo senso, continua Arriola, il 2026 può essere un anno in cui si vedranno effetti tangibili visto che in Messico, USA e Canada si giocheranno i Mondiali. E la FIFA avrebbe anche già dato il suo ok alla fusione tra le due leghe. Chissà che, anche solo per un anno, Ronaldo e Messi non possano provare a concludere la loro carriera nel Nordamerica. Il portoghese avrà più di 40 anni, ma con il suo fisico e la sua fame niente è da escludere.