In casa Juventus, oltre al rinnovo di Dybala, continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo: spunta la data Real

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’eliminazione agli ottavi di finale della Champions League, per mano del Porto di Sergio Conceiçao, e i deludenti risultati in campionato, ultimo la sconfitta interna contro il Benevento di Filippo Inzaghi, hanno messo in discussione tante cose in casa Juventus. In primis, la continuità dei dirigenti, il chief football officer Fabio Paratici e il vice presidente Pavel Nedved. Poi, ovviamente, la guida tecnica, Andrea Pirlo. E, ultimi ma non ultimi, molti calciatori attualmente presenti nella rosa bianconera. Nel reparto avanzato, si discute molto del prolungamento contrattuale di Paulo Dybala, attualmente in scadenza nel 2022 e trattativa in fase di stand by. Ma quello che fa più discutere è il futuro di Cristiano Ronaldo. Legato da un altro anno di contratto, da 31 milioni di euro netti a stagione, al club del presidente Andrea Agnelli, per il fuoriclasse portoghese si è parlato di un possibile ritorno al Real Madrid, del Paris Saint-Germain, della Major League Soccer e di una clamorosa idea messicana. Ma è la suggestione di un possibile ritorno nella capitale spagnola a stuzzicare di più.

LEGGI ANCHE>>>CMIT TV | Calciomercato Juventus, Rodriguez: “Ronaldo-Real impossibile”

Calciomercato Juventus, ecco quando si parlerà di Ronaldo al Real Madrid

The request cannot be completed because you have exceeded your quota

Tra le tante indiscrezioni, che vorrebbero Cristiano Ronaldo pronto a tornare al Real Madrid, mentre alcuni sono pronti a giurare che il presidente Florentino Perez vorrebbe puntare su giocatori più giovani e di prospettiva, spunta anche quella relativa ad una ipotetica data, indicata come termine per discutere della possibile ‘operazione ritorno’. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘elgoldigital.com’, dopo i primi contatti con Jorge Mendes, il super agente di ‘CR7’, che sarebbero già avvenuti, alla fine del mese di aprile dovrebbe avvenire l’incontro decisivo per cercare di chiudere la clamorosa trattativa. Circolano anche le cifre dell’eventuale ingaggio, che si aggirerebbe sui 25 milioni di euro a stagione. Voci tutte da verificare, mentre Paratici e Nedved non hanno mai smesso di confermare Ronaldo, almeno fino al 30 giugno 2022. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.