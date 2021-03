Annuncio importante in ottica calciomercato Juventus. Agnelli, Paratici e Pirlo sono avvisati: “Se vogliono cederlo, farà resistenza”

Cedere per fare cassa e poter investire in nuovi colpi. Preferibilmente mettendo a bilancio ricche plusvalenze. Sarà questa la politica di calciomercato di tutti i club di Serie A, comprese le big come la Juventus. Tra i maggiori indiziati a fare le valigie ci sono due centrocampisti sbarcati a Torino a costo zero, le cui partenze garantirebbero una importante plusvalenza. Stiamo parlando di Adrien Rabiot e di Aaron Ramsey. Per entrambi, nelle ultime settimane, si è parlato di interessamenti da parte di alcuni top club della Premier League. Il presidente Agnelli ed il CFO Paratici sarebbero ben disposti a cederli per poter ricostruire la linea mediana da mettere a disposizione di Pirlo per la stagione 2021/22, considerate le tante critiche ricevute dal reparto quest’anno. Ma arriva un annuncio che potrebbe complicare i piani della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato, Momblano avverte: “Rabiot non vuole lasciare la Juve”

Intervenuto ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, il noto giornalista sportivo e tifoso juventino Luca Momblano ha fatto il punto della situazione: “Per quanto riguarda Ramsey, gli estimatori del gallese di certo non mancano e credo proprio che lui sarebbe ben disposto a tornare in Inghilterra, favorendo la cessione. Discorso diverso, invece, va fatto per Rabiot: se la Juve volesse metterlo alla porta al termine della stagione, infatti, lui farebbe resistenza. Ma la domanda da porsi, in questo caso, è un’altra: siamo sicuri che la partenza del francese sarebbe la mossa giusta? Quest’anno ha fatto abbastanza bene e qualora i bianconeri dovessero venderli tutti e due, si troverebbero a dover andare sul mercato per prendere almeno due o tre buoni centrocampisti”.