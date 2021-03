Calciomercato Inter, addio Lukaku: i nerazzurri fanno il prezzo

Calciomercato Inter, i nerazzurri disposti a sacrificare Lukaku di fronte alla giusta offerta: ecco la cifra richiesta

Finale di stagione molto importante per l’Inter, per il presente e per il futuro. I nerazzurri sono attesi dal rush finale in campionato per provare a mantenere il primato in classifica e conquistare lo scudetto, che manca ormai dal 2010. Un traguardo fondamentale per la squadra di Conte, che attende anche di sapere cosa succederà fuori dal campo. La questione societaria continua a tenere banco, con Suning alla ricerca di finanziatori per non cedere la maggioranza del club. Potrebbe rendersi necessario il sacrificio di un big per sanare le casse e garantire la sostenibilità e competitività della squadra. Uno dei nomi più caldi in tal senso è quello di Lukaku.

Calciomercato Inter, Lukaku richiesto in Premier League: la cifra per lasciarlo andare

Dall’Inghilterra, arrivano conferme sull’interessamento di Chelsea e Manchester City per Lukaku. I ‘Blues’ vorrebbero riportare il belga ‘a casa’ se non riuscissero ad arrivare ad Haaland, i Citizens vanno a caccia di un nuovo bomber di spessore considerato l’addio ormai in vista del ‘Kun’ Aguero. L’Inter, dal canto suo, non vorrebbe privarsi di un giocatore che ha saputo essere determinante in più occasioni nelle due stagioni vissute fin qui in nerazzurro. Ma a fronte della giusta offerta, potrebbe lasciarlo andare. La richiesta, stando al ‘Daily Star’, sarebbe di 100 milioni di sterline, vale a dire circa 117 milioni di euro.