Inter, Kolarov può lasciare il club nerazzurro dopo una sola stagione: cinque club su di lui, due sono italiani

Potrebbe chiudersi dopo una sola stagione l’avventura interista di Aleksandar Kolarov. Il difensore serbo, arrivato in estate dalla Roma per volere di Antonio Conte, potrebbe cambiare aria al termine dell’annata in corso. L’esplosione di Bastoni e le prestazioni poco convincenti quando chiamato in causa, hanno fatto sì che il giocatore sia sceso in campo soltanto 11 volte nel corso di questa stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, via Kolarov: c’è Mihajlovic

Il rinnovo di contratto del serbo scatta in automatico al raggiungimento delle 20 presenze stagionali, ma appare improbabile che il giocatore possa scendere in campo in 9 delle prossime 11 gare visto lo scarso impiego nel corso della stagione. Senza il rinnovo di contratto, Kolarov lascerebbe dunque l’Inter liberandosi a costo zero. Fattore che lo renderebbe un giocatore particolarmente appetibile sul mercato, considerando il fatto che l’esperto difensore ha già il gradimento di diversi club, anche italiani.

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, sono cinque le società che starebbero pensando di acquistare il difensore a parametro zero nel corso della prossima estate. Due di queste sono in Serie A e una è certamente il Bologna. Il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic vorrebbe alzare l’asticella e ha chiesto che venga costruita e messa a sua disposizione una squadra più competitiva, quantomeno per poter navigare costantemente nella parte sinistra della classifica. Mihajlovic conosce benissimo Kolarov, avendolo anche allenato in nazionale e potrebbe fungere da sponsor per il suo approdo in Emilia. Anche il giocatore potrebbe farsi convincere dal tecnico ad accettare la sfida dei felsinei e provare così a rilanciarsi in una piazza ambiziosa. Bisognerà vedere come si evolverà la vicenda, ma di certo appare improbabile che l’ex Roma possa continuare la propria avventura in nerazzurro.