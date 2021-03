Arrivato come pupillo di Antonio Conte la scorsa estate, Arturo Vidal non ha reso come da aspettative e in estate potrebbe anche partire: direzione Francia

Non è stata una stagione particolarmente esaltante quella di Arturo Vidal, arrivato all’Inter come uomo fidato e tanto desiderato da Antonio Conte la scorsa estate. Il centrocampista cileno, complice anche qualche infortunio di troppo, non ha reso come da aspettative ed è finito pian piano indietro nelle gerarchie interne del tecnico salentino, il quale nelle ultime settimane prima della sosta per le nazionali ha trovato una quadra ben definitiva con Eriksen a completare il reparto. I ruoli del danese e del cileno sembrano ormai essersi invertiti, con Vidal che resta concentrato più che mai sul presente, e nello specifico sul recupero fisico dall’operazione al ginocchio sinistro, per provare a riconquistare una maglia da titolare.

Calciomercato Inter, Vidal può partire: direzione Marsiglia

Al netto del tentativo di Vidal di rientrare nelle grazie di Conte per il rush finale della stagione, le voci su un possibile addio già al termine dell’attuale annata si susseguono senza sosta. Nello specifico si è parlato in particolar modo di eventuali destinazioni estere con Flamengo, Galatasaray e Marsiglia su tutte. Proprio l’OM potrebbe essere la prossima tappa della carriera del mediano sudamericano, che secondo quanto sottolineato dal giornalista Cristiano Ruiu a ‘Top Calcio 24’ sarebbe indirizzato già verso la Francia: “Da quello che mi risulta, Vidal avrebbe deciso di accettare la proposta del Marsiglia”.

Ad oggi l’ex Juventus e Barcellona ha raccolto 30 presenze condite da 2 gol tra tutte le competizioni, nella sua prima e fin qui unica stagione con la maglia dell’Inter. A quasi 34 anni, con tanti problemi fisici e con uno stipendio piuttosto elevato la società meneghina compie inevitabilmente alcune riflessioni, e l’ipotesi Marsiglia prende sempre più corpo.