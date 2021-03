Bulgaria-Italia, le probabili formazioni: turnover per Mancini

Stasera Bulgaria-Italia per la seconda gara degli azzurri nelle qualificazioni Mondiali, il ct Mancini cambia molti elementi

Italia in campo questa sera a Sofia per la sfida contro la Bulgaria, seconda gara degli azzurri nel girone C di qualificazione ai Mondiali del 2022. Nazionale reduce dalla vittoria all’esordio nel raggruppamento per 2-0 contro l’Irlanda del Nord e che vuole confermarsi per mantenersi a punteggio pieno. Rispetto al match di giovedì a Parma, il ct Mancini cambierà molto nella formazione iniziale. Scelte di turnover previste, ma anche obbligate, per le assenze intervenute nelle ultime ore.

Bulgaria-Italia, probabili formazioni: davanti Chiesa e Belotti

Cambi dal primo minuto in tutti i reparti. In difesa, non ci sarà Chiellini indisponibile (al suo posto Acerbi) e Spinazzola prenderà il posto di Emerson Palmieri. A centrocampo, confermato solo Verratti, con Barella e Sensi che rileveranno Pellegrini e Locatelli. Davanti, al posto dell’infortunato Berardi ci sarà Chiesa come esterno destro, mentre Belotti rimpiazzerà Immobile al centro. Insigne a completare il tridente.

BULGARIA (3-4-2-1): Iliev; Dimov, Bozhikov, Zanev; Popov, Kostadinov, Chochev, Cicinho; Despodov, Yomov; Iliev. All. Petrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini