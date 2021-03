Il CT Mancini ha commentato la vittoria dell’Italia: “Tutte le partite sono difficili, la Bulgaria si è chiusa dietro e c’erano pochi spazi”

Non si ferma più la Nazionale targata Roberto Mancini, che con la vittoria contro la Bulgaria ottiene il 24esimo risultato utile consecutivo. Dopo il fischio finale il CT ha commentato il successo dell'Italia, grazie alle reti di Belotti e Locatelli, ai microfoni della 'RAI'.

BULGARIA – “Le partite sono tutte molto difficili, soprattutto quando affronti una squadra come la Bulgaria che si mette dietro alla palla e gioca in contropiede. Finché non la sblocchi è tutto complicato. Siamo in un momento della stagione in cui i calciatori sono stanchi, ma a parte un rischio corso nel primo tempo, non abbiamo sofferto”

LOCATELLI e SENSI – “Locatelli anche a Parma aveva giocato bene, come il resto della squadra. Sensi è rientrato dopo tanto tempo, ha fatto bene“

GOL SBAGLIATI -“Non mi sembra che le altre nazionali vincano 8-0. Magari la prossima volta segneremo di più. La differenza reti è importante, però speriamo di battere la Svizzera”