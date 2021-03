Gianluca Frabotta nel mirino dei tifosi sui social. Il terzino della Juventus criticato per la sua prestazione per nulla convincente con la maglia dell’Italia Under 21, contro la Spagna

Qualche errore di troppo per Gianluca Frabotta in Spagna-Italia Under 21. Il terzino sinistro della Juventus non ha convinto nel match valevole per la seconda giornata dela fase a gironi degli Europei.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il giocatore azzurro, spesso criticato, anche quando ha indossato la maglia della Vecchia Signora, è così finito nel mirino della critica. Tanti i messaggi social dedicati alla serata negativa di Frabotta.

Ecco alcuni tweets:

Frabotta scivola sul cross e Parisi è a Empoli — Benny Giardina (@bennygiardina) March 27, 2021

Il capellone della Spagna U21 fino ad ora ha fatto ballare a Frabotta tutti i latino – americani dal '94 a oggi.#SpagnaItalia #U21EURO — Nico (@n1c0laidis) March 27, 2021

Se #Rovella #Frabotta e #Scamacca sono il futuro della Juventus sto tranquillo per i prossimi 10 anni, arriveranno in tranquillità a 10/15 punti dal Milan — Pioli ti sei fomentato torna umile pelato bastardo (@summad981) March 27, 2021