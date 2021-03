Juventus, UFFICIALE: Filippo Ranocchia guarito dal Covid-19

Buone notizie in casa Juventus, Filippo Ranocchia è ufficialmente guarito dal Covid-19: il classe 2001 è stato più volte convocato da Pirlo

In mattinata è arrivato il comunicato ufficiale della Juventus riguardo alle condizioni di Filippo Ranocchia. Dopo i due test molecolari effettuati, come da protocollo, il giocatore è risultato negativo al Covid-19. Come annunciato dal club, quindi: “È considerato guarito e pertanto non è più sottoposto al regime di isolamento”. Oggi Ranocchia si è unit al resto della squadra presso il JTC di Vinovo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il classe 2001 dell’Under 23 bianconera è stato più volte convocato anche in Prima Squadra da Andrea Pirlo. La sua prima apparizione nella lista dei convocati della Juventus è stata in occasione della sfida di Coppa Italia con il Genoa. Ranocchia ora è guarito dal coronavirus e potrà tornare regolarmente a disposizione.