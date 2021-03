L’Italia ferma sul pari la Spagna. Grandi emozioni nel finale, con ben tre espulsioni. Il match della seconda giornata della fase a gironi degli Europei si è accesa con i rossi a Scamacca, Rovella e Mingueza

Poche emozioni in Spagna-Italia fino a cinque minuti dal termine del match, quando succede davvero di tutti. A diventare protagonista della partita, valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei, è l’arbitro, Osmers, estraendo ben tre rossi.

Dopo il primo cartellino estratto ai danni di Gianluca Scamacca, si scatena un parapiglia, che porta ad altre due espulsioni, una per Mingueza e l’altra per Rovella. L’Italia chiamata , così, a chiudere in nove, per la seconda partita consecutiva, difende il prezioso pareggio. Il risultato, alla fine, non cambia grazie ad un super Carnesecchi, davvero straordinario su Puado. Lo 0-0 permetterà all’Italia adesso di giocarsi tutto, nell’ultimo match, contro la Slovenia, anche se in formazione ampiamente rimaneggiata.

Spagna-Italia 0-0

Classifica Gruppo B: Spagna 4, Repubblica Ceca e Italia 2, Slovenia 1