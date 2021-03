Dopo il pareggio contro la Repubblica Ceca, l’Italia Under 21 torna in campo per la fase a gironi degli Europei e affronta la Spagna

Dopo il rammarico per il pareggio all’esordio della fase a gironi dell’Europeo Under 21, l’Italia torna in campo per la seconda giornata del gruppo B e affronta la Spagna. Gli azzurri di Paolo Nicolato, che possono contare sul bomber Gianluca Scamacca, devono fare a meno di Matteo Gabbia, Riccardo Marchizza e Sandro Tonali squalificati. Ma è necessario fare risultato per continuare a sperare nella qualificazione alla fase finale, che si disputerà a cavallo tra la fine di maggio e giugno. Di contro, gli spagnoli di Luis de la Fuente, arrivano all’appuntamento dopo il rotondo 3-0 rifilato alla Slovenia, col romanista Gonzalo Villar sugli scudi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Ljudski vrt’ di Maribor, in Slovenia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAGNA-ITALIA

SPAGNA (4-3-3): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Villar, Zubimendi, M.Garcia; Javi Puado, Ruiz, Cucurella. CT. de la Fuente

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Delprato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Scamacca, Cutrone. CT. Nicolato

ARBITRO: Harm Osmers (Germania)

CLASSIFICA GRUPPO B: Spagna 3 punti; Italia e Repubblica Ceca 1; Slovenia 0