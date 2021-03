Skorupski è il nuovo positivo del Bologna al Coronavirus, il portiere è in isolamento in Polonia, dove era impegnato con la Nazionale

Lukasz Skorupski positivo al Coronavirus. Attualmente in Polonia per gli impegni della sua Nazionale, il portiere classe 1991 del Bologna ha ricevuto la brutta notizia dopo aver manifestato i sintomi nei giorni scorsi. A comunicarlo è stata la stessa Nazionale attraverso i suoi canali social: “La nazionale polacca si è sottoposta a un altro test PCR per la presenza del coronavirus. Purtroppo, nel caso di Lukasz Skorupski, hanno dato un risultato positivo. Il giocatore ha segnalato i primi sintomi (aumento della temperatura) durante la notte da giovedì a venerdì e da allora è stato in isolamento”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, bollettino 26 marzo: 23.987 nuovi positivi, 457 morti

Calciomercato, Skorupski positivo nel Bologna: comunicato ufficiale della Polonia

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Draghi: “Riapertura scuola fino alla prima media, altre misure devono restare”

Negli imminenti impegni del suo Bologna, quindi, il tecnico Sinisa Mihajlovic rischia di fare a meno di uno dei suoi migliori elementi. Novità si attendono nei prossimi giorni sul decorso del virus che ha colpito Skorupski.