Roberto De Zerbi ha parlato alla Bobo Tv su Twicht: le condizioni per approdare in una squadra big in futuro

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi è stato ospite della ‘Bobo Tv’ su Twicht. Il tecnico ha raccontato il suo modo di vedere il calcio, si è soffermato sul rapporto con qualche calciatore, svelando anche gli ‘scontri’ con Locatelli e Boga. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

L’ex Foggia ha poi risposto alla domanda sul suo futuro, dicendosi pronto per allenare una big ma soltanto a determinate condizioni: “Se ci sono le condizioni che vuole dire avere giocatori di un certo tipo e l’autonomia completa che voglio avere sì, altrimenti non mi sentirei pronto neanche per una squadra inferiore al Sassuolo”. Il nome del tecnico neroverde è accostato a diversi club di primo livello per la prossima stagione, su tutti il Napoli.