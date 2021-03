Calciomercato, Sarri incontra il Fenerbahce | Principio di accordo

Dalla Turchia rivelano che Maurizio Sarri avrebbe avuto un incontro con il presidente del Fenerbahce: raggiunto un principio di accordo

In questo finale di stagione si deciderà il futuro di molte panchine in Serie A. A partire dalla Juventus, con il destino di Andrea Pirlo legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Situazione analoghe per Roma e Napoli, con Fonseca e Gattuso che sembrano essere fuori dai piani delle rispettive società indipendentemente dal risultato finale. E, poi, c’è la scheggia impazzita: la Fiorentina, che terminerà la stagione con Iachini, è molto ambiziosa e per l’anno prossimo vorrebbe un grande tecnico.

Tutte le squadre sopracitate sono legate a doppio nodo al nome di Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con i bianconeri, e suggestione per tutte le altre. Come raccontato da Calciomercato.it, diverse sono le squadre in Serie A interessate al tecnico di Figline. Intanto, però, arriva una clamorosa notizia sul futuro di Maurizio Sarri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, dalla Turchia: incontro con Sarri | Principio di accordo col Fenerbahce

Secondo quanto rivelato da ‘ajansspor.com’, Maurizio Sarri avrebbe avuto un incontro con il presidente del Fenerbahce Ali Koç e ci sarebbe già un principio di accordo in vista della prossima stagione. Il club turco avrebbe grandi progetti per il futuro e ambizioni importanti, che imporrebbero alla società di trovare un top manager per la panchina. Un profilo che sembra aver portato al tecnico di Figline, a cui sarebbe già stato presentato un progetto importante.

Sempre per il portale turco, Sarri avrebbe anche già raggiunto un principio di accordo con il Fenerbahce. Un’intesa che potrebbe essere formalizzata già nei prossimi giorni. Il tecnico 62enne, in quel caso, si lancerebbe nella sua seconda avventura estera dopo quella alla guida del Chelsea. In ogni caso, Sarri potrebbe prima aspettare una panchina importante in Serie A: le squadre, come raccontato a più riprese su queste pagine, sono ormai note. L’unica certezza che sembra esserci, a questo punto, è che nella prossima stagione il tecnico di Figline tornerà ad allenare.