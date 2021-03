Fabian Ruiz piace alle grandi di Spagna: anche l’Atletico Madrid ci pensa e ha un piano per far partire l’assalto al centrocampista del Napoli

Per Fabian Ruiz situazione di stallo: come raccontato da Calciomercato.it, tra il Napoli e l’entourage del calciatore spagnolo non ci sono stati nuovi contatti né per il rinnovo, né per un’eventuale cessione. Al 24enne ex Betis le pretendenti non mancano di certo: Atletico Madrid, Barcellona e Real sono da tempo sulle sue tracce e, se De Laurentiis dovesse abbassare le pretese, sono pronte a far partire l’assalto. In particolare in Spagna si parla del forte interesse della formazione di Simeone, destinazione che sarebbe gradita al calciatore. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Napoli, l’Atletico Madrid cede Saul per Fabian Ruiz

I ‘colchoneros’ per puntare a Fabian Ruiz hanno però bisogno di recuperare risorse economiche e, secondo ‘mundodeportivo.com’, la scelta è già stata fatta. Sarà Saul a lasciare Madrid davanti ad un’offerta importante. Il problema è che, al momento, non sono arrivate offerte per lui, mentre l’uomo che ha molto mercato è Llorente: il Manchester City sarebbe pronto ad offrire fino a 80 milioni di euro, ma il 26enne centrocampista non è considerato cedibile, almeno per il momento.