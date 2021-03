Tifosi scatenati sul futuro di Dybala e Ronaldo, messaggio di calciomercato alla Juventus

Paulo Dybala deve restare alla Juventus. E’ quanto chiede una buona parte della tifoseria, spaventata dalle recenti indiscrezioni sul possibile addio dell’argentino in estate. Classe 1993, Dybala quest’anno ha giocato poco e ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Il rinnovo ad oggi pare lontano e l’ipotesi più probabile è quella di una cessione che magari potrà garantire risorse economiche da reinvestire.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, anche Paratici sul ‘faro’ del Siviglia | Sfida in Serie A

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Milone: “Convinti di Pirlo. Ecco il top player”. Poi l’annuncio su Dybala

I tifosi hanno dunque deciso di far sentire la propria voce, nelle scorse ore, utilizzando l’hashtag #DybalaNonSiTocca su Twitter. Questi alcuni messaggi significativi apparsi di recente

@PauDybala_JR TI PREGO PAULOOOOO

RINNOVO!!! accetta il contratto! fallo per la juventus! ti amiamo e non vogliamo che tu te ne vada. accetta l’offerta di contratto e resta per noi. tu sei il nostro numero 10 per favore paulo fallo per noi🤍🖤💎 #dybalanonsitocca

— B97 (@B9755158634) March 26, 2021