In casa Real Madrid si valuta attentamente la cessione di Isco. Il centrocamposta spagnolo può partire in estate e piace molto in Serie A

La prossima potrebbe essere l’estate delle occasioni in sede di calciomercato. Diversi sono i big in cerca di rilancio dopo un’annata complicata. Tra questi spicca Isco, centrocampista offensivo spagnolo di proprietà del Real Madrid, divenuto l’ombra del calciatore che fu negli ultimi 12 mesi. 20 presenze tra tutte le competizioni senza mai un sussulto: zero gol ed un solo assist per il fantasista dei ‘blancos’ che tra problemi fisici e rendimento in picchiata è chiamato a risollevarsi al più presto. Dalla Spagna trapela ormai la sensazione che l’unica strada possibile per Isco sia proprio il divorzio dal Real a fine stagione, andando a cercare nuova fortuna altrove.

Calciomercato Juventus e Napoli, idea Isco: tre offerte sul piatto

Le offerte arrivate al Bernabeu per il trequartista iberico sono proposte per il calciatore di liberarsi a costo zero. Una situazione che Florentino Perez vorrebbe assolutamente evitare: per quanto voglia sbarazzarsi di Isco, che ha il contratto in scadenza 2022, vorrebbe comunque provare a monetizzare la sua uscita. Stando a quanto sottolineato da ‘Diariogol.com’ non è però un’idea che si sposa con quella delle squadre disposte ad acquistarlo già con un anno d’anticipo rispetto alla naturale chiusura del rapporto.

Il portale spagnolo evidenzia infatti come il centrocampista abbia ben tre offerte, dal Napoli, dall’Arsenal ed anche dalla Juventus. Nel caso di buona riuscita dei bianconeri a Torino Isco ritroverebbe anche Cristiano Ronaldo, ex compagno di successi proprio con la maglia dei ‘blancos’, con cui però non ha avuto un’intesa eccezionale. Tutte e tre le contendenti vorrebbero acquistarlo a parametro zero, prima della scadenza contrattuale, pagando di fatto solo l’ingaggio del calciatore, per il quale il Real Madrid vorrebbe ad ogni modo provare ad ottenere un indennizzo, non schiodandosi dalla propria posizione.