Calciomercato Juventus, apertura del Real | Ora decide Ronaldo

La nostalgia è uno stato d’animo, un desiderio di tornare a vivere in luoghi ormai lontani. Una sentimento che potrebbe attanagliare Cristiano Ronaldo, che non ha mai nascosto di essere legato alla città di Madrid più di ogni altra, e che potrebbe fare da leva ad un addio precoce alla Juventus. Il portoghese, infatti, è legato contrattualmente al club piemontese fino al 30 giugno 2022. Il trittico di eliminazioni dalla Champions League, contro squadre apparentemente inferiori, sembra aver intristito il cinque volte Pallone d’Oro, che ora guarda alla sua ex squadra con nostalgia, appunto. Per il Real Madrid mettere in piedi l’operazione per riportare Ronaldo nella Liga rischia di essere molto complicato, soprattutto dal punto di vista economico, ma potrebbe esserci una via. Come raccontato ieri, ci sarebbe un modo per usufruire di una tassazione agevolata e questo potrebbe cambiare tutto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, il Real è pronto | La scelta è tutta di Ronaldo

Secondo quanto rivelato dal portale ‘todofichajes.net’, il Real Madrid sarebbe disposto ad offrire un contratto annuale a Cristiano Ronaldo. Circostanza che permetterebbe al club castigliano di usufruire di una tassazione agevolata, considerando il portoghese come un lavoratore non residente in Spagna, e che permettere al giocatore di pagare solamente il 50% di tasse. In questo modo, anche con un contratto da 20/25 milioni di euro, CR7 riuscirebbe a guadagnare quanto prende a Torino. Inoltre, Ronaldo non dovrebbe pagare niente per i suoi diritti d’immagine.

Il portale iberico rivela che il Real Madrid sarebbe disposto a mettere in piedi questa operazione, che gli permetterebbe di avere CR7 per una stagione, per poi dare l’assalto ad uno tra Haaland e Mbappe. Al momento, quindi, la scelta sarebbe completamente nelle mani di Ronaldo e di Jorge Mendes: lasciare subito la Juventus e tornare a Madrid per un anno oppure onorare il contratto con i bianconeri. Senza dimenticare che nel mirino del portoghese c’è il mondiale in Qatar del 2022, ultimo grande obiettivo della sua carriera da giocatore. Il futuro di Cristiano Ronaldo, ora, potrebbe essere solamente nelle sue mani.