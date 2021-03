Inter, clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Lukaku sarebbe stato offerto al Real Madrid, il belga è il piano B se non dovesse arrivare Haaland

Grande protagonista con la maglia dell’Inter nel corso di questa stagione, Romelu Lukaku si sta affermando come pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte. Il belga è uno dei giocatori più decisivi del campionato italiano e le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate. Il suo nome è stato accostato a Chelsea e Manchester City, ma attenzione anche ad un’altra pista estera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, Lukaku offerto al Real Madrid

La squadra in questione, riferiscono dalla Spagna, è il Real Madrid. Stando infatti a quanto riferito da ‘DiarioGol’, il centravanti belga sarebbe stato offerto al club spagnolo. Gli agenti del giocatore si sarebbero infatti attivati per sondare il terreno altrove: a preoccupare, in primis, è la delicata situazione finanziaria che sta attraversando la società nerazzurra. In questo senso aleggia un punto interrogativo in merito al futuro di Suning e da qui il fatto che l’entourage del giocatore avrebbe iniziato a guardare verso altri lidi, con il calciatore di origini congolesi che sarebbe stato proposto al club iberico.

Lukaku rappresenta un profilo molto gradito in casa ‘merengue’. Il giocatore è seguito con attenzione da diversi anni, ma non sembra rappresentare una priorità della dirigenza, quanto piuttosto un piano B. I nomi preferiti per rafforzare l’attacco sono infatti quelli di Haaland e Mbappe, ma se l’acquisto di nessuno dei due giocatori dovesse concretizzarsi, il primo nome su cui si fionderebbe il Real, assicurano dalla Spagna, sarebbe proprio Lukaku. Il Real però dovrà con tutta probabilità operare delle cessioni, con Jovic, ceduto a gennaio all’Eintracht (ma potrebbe rientrare dal prestito) e Mariano Diaz che non rientrano nei piani della società. Chiaramente l’Inter non vorrebbe privarsi del proprio centravanti, che potrebbe lasciare Milano solo per una cifra davvero importante.