Il ds Marroccu conferma Ballardini sulla panchina del Genoa: “Ora l’obiettivo è raggiungere la salvezza, ma il futuro è suo”

Il Genoa ha vissuto momenti molto complicati in questa stagione, con un focolaio di Covid-19 che aveva assunto dimensioni ciclopiche e l’ultimo posto in classifica. Poi, deus ex machina, è arrivato Davide Ballardini in panchina. Il tecnico è riuscito subito a dare un cambio di passo al gioco del ‘Grifone’, che adesso naviga in acque molto più tranquille, anche se la salvezza è ancora da conquistare sul campo. Intervenuto ai microfoni di ‘Tuttosport’, Francesco Marroccu ha fatto il punto sulla situazione del Genoa e sul futuro della panchina ligure. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il direttore sportivo dei rossoblù ha espresso grande soddisfazione nei confronti dell’operato di Ballardini: “Sono stati mesi gratificanti perché abbiamo visto una squadra prendere coscienza del proprio valore e crescere. Questo è merito dell’allenatore”. E sul futuro, poi, ha aggiunto: “Si ripartirà sicuramente da Ballardini. Ma ora la priorità è raggiungere l’obiettivo stagionale, che è noto a tutti. E poi parlare di riconferma porta male e la realtà è che siamo in piena lotta salvezza”. Prima rimanere in Serie A, poi la conferma in panchina.