L’Italia scenderà in campo domani sera contro la Bulgaria per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022. A tal proposito Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Segnare è sempre un valore aggiunto anche per i conteggi che poi andranno fatti. Il nostro obiettivo deve essere quello di vincere tutte le partite da qui al Qatar. Vincendo passano tutti i problemi”.

EUROPEI CON I TIFOSI – “La priorità è la salute però sappiamo gli sforzi del presidente e del governo per far si che l’11 giugno 2021 apra l’Olimpico con i tifosi. Per noi sarebbe importante giocarlo in casa e sono sicuro che tutte le parti in causa facciano il massimo affinché la Nazionale possa giocare l’Europeo a Roma con i tifosi su gli spalti“.