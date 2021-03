Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con i principali temi del momento tra campo e calciomercato

Torna un nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00, saremo in diretta con il nostro consueto TG su tutti i canali social di Calciomercato.it, per parlare di tutti i principali temi di giornata, dal futuro di Donnarumma alla vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord e ovviamente le ultime di mercato di Inter, Juventus, Milan e le altre big di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

In conduzione ci sarà Riccardo Meloni, con il nostro Alessio Lento. Come ospiti avremo con noi Stefano Salandin, giornalista di ‘Tuttosport’, e Franceso Pietrella della ‘Gazzetta dello Sport’.