Le dichiarazioni in esclusiva alla Tv ufficiale di Calciomercato.it di Luca Caldirola, difensore del Benevento, dopo l’impresa contro la Juve di Ronaldo

L’impresa dell’ultima domenica di campionato è stata firmata dal Benevento, capace di espugnare per la prima volta nella sua storia il campo della Juventus. Uno dei protagonisti del match è stato Luca Caldirola, che ha raccontato le sue emozioni in esclusiva intervenendo a CMIT TV: “Quando ho visto il tabellone alla fine ci ho creduto, leggendo il risultato. Ho visto i giocatori della Juventus arrabbiati, per esempio Ronaldo è andato via subito, se non sbaglio. Io stesso ci ho messo una mezz’oretta a connettere e rendermi conto di come era andata la partita“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Caldirola e il Benevento sono riusciti a fermare Ronaldo e alla TV ufficiale di Calciomercato.it il difensore ha aggiunto: “Per fortuna o per sfortuna ho incontrato diversi attaccanti forti, ma il migliore tra i centravanti che ho marcato in carriera è sicuramente Lewandowski. Con lui ho alzato davvero le mani e sta dimostrando che se non è tra i Top 3, poco ci manca: parliamo di un vero campione. Ronaldo ovviamente non si discute, tralasciando la partita di domenica, nella quale comunque ho avuto le sue occasioni per segnare”.