Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito alla coppia difensiva giusta per l’Italia

La Nazionale targata Roberto Mancini continua a vincere e, contro l’Irlanda del Nord, è arrivata la 15esima partita interna da imbattuti. Solamente Lippi e Bearzot ci erano riusciti alla guida degli azzurri. Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it quale dovrebbe essere la coppia di centrali difensivi che Mancini dovrebbe scegliere per Euro 2020. Dopo una battaglia serrata, ha vinto la coppia Bastoni-Mancini con il 36,7% dei voti. Quella composta dai centrali di Inter e Roma era la coppia più giovane tra quelle proposte, evidentemente c’è voglia di rinnovamento anche in Nazionale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

📊 MOMENTO SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x 📊 L’#Italia di #Mancini continua a vincere, secondo voi quale dovrebbe essere la coppia di centrali per #Euro2020❓ 📲 RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 26, 2021

Secondo posto per la coppia più ‘anziana’, quella formata da Chiellini e Bonucci: i 2/3 della celebre ‘BBC’ hanno raccolto il 34% delle preferenze. Terzo gradino del podio per la coppia composta da Bonucci e Bastoni, con il 16,3% dei voti, e ultima posizione per Chiellini-Bastoni: per loro, solamente il 12,9%.