“Un sogno chiamato Roma”: l’appassionante romanzo sportivo a tinte giallorosse

Viaggio tra passato e futuro della Roma nel nuovo libro di Romolo Buffoni, edito da Santelli

"Un sogno chiamato Roma": è il nuovo romanzo del giornalista del 'Messaggero' e scrittore Romolo Buffoni, edito da Santelli, pubblicato lo scorso gennaio. Il libro racconta la storia di Riccardo, un tifosissimo giallorosso che, come specifica l'autore, "ha salvato la Roma".

Come sarebbe ognuno di noi se qualcuno cambiasse il nostro passato? È questo il “sogno” del protagonista, che si trova a Wembley nell’anno 2027: Riccardo assiste dal vivo alla finale di Champions League tra la sua Roma ed il Liverpool, 43 anni dopo la sfida dell’Olimpico che vide i padroni di casa sconfitti ai calci di rigore. E se la squadra giallorossa è lì a (ri)giocarsi la partita lo deve proprio al protagonista, che ha cambiato il futuro del club giallorosso trasformandolo da maledetto a vincente. Si tratta dunque di una storia di fantasia, ambientata in un possibile futuro ma che affonda le radici nel passato della società e quindi in parte anche su fatti realmente accaduti. Una storia appassionante e piuttosto avvincente, tutta a tinte giallorosse.