Le parole di Leonardo Spinazzola, intervenuto in conferenza stampa all’indomani di Italia-Irlanda del Nord. Dal ritiro della Nazionale il terzino parla anche della Roma

Leonardo Spinazzola è intervenuto in conferenza stampa, dal ritiro della Nazionale, all’indomani del successo dell’Italia contro l’Irlanda del Nord. E’ cominciato bene dunque il percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali. Gli azzurri di Mancini stanno continuando a ben figurare, nonostante dai club non arrivino soddisfazioni in campo europeo: “Roma unica italiana avanti in Europa? Quest’anno è un caso – ammette l’esterno – ma ci sta, perché in Europa sono tutte squadre forti. L’anno scorso l’Atalanta per poco non buttava fuori il Psg e la Juve ha sempre fatto grandi cose”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Italia | Chiellini, Berardi e Caputo lasciano il ritiro: i dettagli

Leonardo Spinazzola è intervenuto torna sul 2 a 0 inflitto all’Irlanda del Nord: “Sapevamo che avrebbe giocato con tante le palle alte, sapevamo, che sarebbe stata una partita sporca ma noi siamo riusciti a fare il nostro calcio e questo era la cosa più importante”.

DIFESA ITALIA E ROMA – “Alla Roma siamo una squadra giovane – conclude Spinazzola -, con una difesa giovane quindi qualche sbaglio è normale. Fa parte del percorso di crescita. Qui in Nazionale ci sono Chiellini, Bonucci e Acerbi. Porterei loro tre”.