Inter, Bastoni e la cavalcata scudetto: “Grazie alla vittoria con la Juve!”

Alessandro Bastoni ha parlato del momento dell’Inter e dell’obiettivo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni

Intervistato ai microfoni di 'Rai Sport' dal ritiro della Nazionale, Alessandro Bastoni ha anche parlato della sua Inter e della corsa verso lo scudetto: "È un percorso che stiamo facendo dallo scorso anno, avevamo qualche difetto che stiamo cercando di limare. Ci resta solo il campionato quindi ogni partita è fondamentale e cercheremo di vincerle tutte. Battere la Juve in campionato ci ha dato una grande spinta, perché non c'eravamo mai riusciti lo scorso anno. Siamo maturati molti, io e Barella abbiamo fatto un salto di qualità".

Su Conte: “Abbiamo un grande rapporto e mi ha dato tanta fiducia. Ha creduto in me, mi sta dando una grande mano nel crescere e nel colmare alcune lacune. Mi dice di aver coraggio e personalità e di non aver paura di fare le cose. Ce la metto sempre tutta per ripagare la fiducia”. Una battuta, infine, sulla sua crescita personale: “Lo dimostra anche il fatto di quanto stiamo facendo bene nel club rispetto allo scorso anno. Sono migliorato tanto grazie all’aiuto dei compagni e di mister Conte”.