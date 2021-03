Europei Under 21, stangata Italia: tre turni a Tonali, altri due squalificati

Non arrivano buone notizie per l’Italia Under 21 di Nicolato: tripla squalifica dopo la gara di esordio e Tonali fermati per tre giornate

Una stangata per l’Italia. Il match contro la Spagna, decisivo per le sorti degli azzurrini negli Europei Under 21, vedrà Nicolato costretto a fare a meno di tre calciatori. Mano pesante della Uefa per Sandro Tonali dopo l’espulsione contro la Repubblica Ceca: tre giornate di squalifica con il centrocampista che salterà tutta la fase a gironi e anche gli eventuali quarti di finale. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui! Ma nel secondo match del torneo il commissario tecnico dell’Italia Under 21 non potrà contare anche su Marchizza (anche lui espulso) e Gabbia: per il difensore del Milan la sanzione è scaturita da una violazione delle norme di buona condotta.